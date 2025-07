Cesenatico, litigio furioso per il conto dell’albergo: la Polizia calma gli animi tra i clienti e il titolare

Litigano per il conto dell’albergo, arriva la polizia. Nei giorni scorsi, le volanti del Presidio di Polizia di Cesenatico, su segnalazione della Sala Operativa, sono state impegnate in interventi in alcune strutture ricettive di Cesenatico e Gatteo, per chiamate giunte a seguito di diverbi nati tra i proprietari degli alberghi ed alcuni avventori, poiché non vi era accordo su quanto dovuto per il periodo di vacanza trascorso nella struttura. In un caso l’intervento è stato richiesto per contrasti tra il proprietario di un hotel ed un dipendente che, nonostante non avesse superato il periodo di prova, non era intenzionata a lasciare l’alloggio fornito dall’hotel. In tutti i casi interessati dall’intervento degli uomini in divisa si è riusciti a riportare alla ragione i contendenti, riuscendo a ricomporre bonariamente i dissidi in atto tra le parti.