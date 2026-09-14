Cesenatico, Liceo “Ferrari”: concluso l’intervento antisismico, 8 aule nella ex scuola “2 Agosto” di via Saffi

Cesenatico
  • 14 settembre 2026
Cesenatico, Liceo “Ferrari”: concluso l’intervento antisismico, 8 aule nella ex scuola “2 Agosto” di via Saffi

È stato presentato questa mattina, al Liceo ‘Ferrari’ di Cesenatico, l’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico realizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena, che si è concluso nei giorni scorsi. Si tratta, nel complesso, di un’opera dal valore di circa 2,5 milioni di euro, progettata con brevetto dall’ingegner Alessandro Balducci di Ancona e affidata al Consorzio Conscoop/L’Internazionale, che ha consentito di incrementare la sicurezza e la resistenza dell’edificio senza intervenire strutturalmente in modo invasivo all’interno della scuola.

Il cuore dell’intervento è rappresentato dalla realizzazione di tre torri sismo-resistenti dissipative, collocate in affiancamento al corpo centrale nei punti maggiormente critici: due sul fronte e una sul fianco dell’edificio. Le torri hanno il compito di contrastare le eventuali azioni sismiche attraverso un sistema di dissipazione dell’energia, riducendo accelerazioni e spostamenti della struttura. Alla base, le torri sono vincolate attraverso un appoggio centrale a cerniera sferica e dispositivi perimetrali di dissipazione dell’energia.

Otto aule in via Saffi a disposizione del Liceo

Parallelamente ai lavori sulla sede principale, Comune di Cesenatico e Provincia di Forlì-Cesena hanno raggiunto un accordo per l’utilizzo di una parte dell’ex scuola ‘2 Agosto 1849’ di via Saffi. A partire da domani, martedì 15 settembre, otto aule collocate al primo e al secondo piano dell’edificio saranno infatti messe a disposizione del Liceo scientifico per tre anni in comodato d’uso. Gli spazi si sono resi necessari per consentire all’istituto di far fronte alla necessità di nuove aule non disponibili all’interno della sede principale. L’accordo è stato definito di concerto con il Provveditorato e con il dirigente scolastico Dellavalle. Il piano dell’edificio continuerà a essere a disposizione del Comune, così come l’area cortilizia, che nei mesi da giugno a settembre continuerà a ospitare l’arena estiva per gli eventi.

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