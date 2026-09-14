Cesenatico, Liceo “Ferrari”: concluso l’intervento antisismico, 8 aule nella ex scuola “2 Agosto” di via Saffi

È stato presentato questa mattina, al Liceo ‘Ferrari’ di Cesenatico, l’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico realizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena, che si è concluso nei giorni scorsi. Si tratta, nel complesso, di un’opera dal valore di circa 2,5 milioni di euro, progettata con brevetto dall’ingegner Alessandro Balducci di Ancona e affidata al Consorzio Conscoop/L’Internazionale, che ha consentito di incrementare la sicurezza e la resistenza dell’edificio senza intervenire strutturalmente in modo invasivo all’interno della scuola.

Il cuore dell’intervento è rappresentato dalla realizzazione di tre torri sismo-resistenti dissipative, collocate in affiancamento al corpo centrale nei punti maggiormente critici: due sul fronte e una sul fianco dell’edificio. Le torri hanno il compito di contrastare le eventuali azioni sismiche attraverso un sistema di dissipazione dell’energia, riducendo accelerazioni e spostamenti della struttura. Alla base, le torri sono vincolate attraverso un appoggio centrale a cerniera sferica e dispositivi perimetrali di dissipazione dell’energia.