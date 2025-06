Cesenatico, li adescavano sulle chat di incontri gay e poi li aggredivano: 4 condanne per i rapinatori con le maschere di Guy Fawkes

I fatti risalgono al novembre scorso. Due colpi avvenuti in rapida successione a Sala di Cesenatico e Longiano con una dinamica pressoché identica: prima i messaggi scambiati via chat sul sito di incontri gay, poi una volta arrivati all’appuntamento scattava l’aggressione. Vittime prima un 50enne sulle colline longianesi poi un 40enne nella campagna di Cesenatico. Il primo si è visto portare via circa 700 euro oltre a documenti e smartphone, il secondo circa 500 euro e sempre portafoglio e telefono. In entrambi i casi gli aggressori indossavano maschere di Guy Fawkes (quelle rese famose dal fumetto e dal film V per Vendetta). Ogni volta la vittima è stata incappucciata, legata con fascette autobloccanti e picchiata selvaggiamente prima di essere rapinata. Venivano poi caricati in macchina e portati a un bancomat, in entrambi i casi a Santarcangelo e costretti a prelevare per poi essere abbandonati senza telefono. In un caso le percosse sono state tali che la vittima è finita al Pronto Soccorso, elemento che ha fatto scattare le indagini dei carabinieri di Cesenatico e Rimini, riuscendo a fare breccia nel muro di vergogna e umiliazione che gli aggressori si erano impegnati a sollevare intorno alle loro vittime.