Cesenatico, legna sulla spiaggia: in una notte riempiti 50 camion e ne è attesa altra

A Cesenatico continua il gran lavoro sull’arenile per rimuover dalla riva del mare tutto quanto si è riversato e si è arenato nella sabbia: arbusti, ramaglie, legna, bastoni, tronchi ma anche interi alberi, in gran numero e quantità, compreso altro disparato materiale portato giù dall’onda di piena dei corsi d’acqua dell’entroterra. Alimentate delle eccezionali piogge che si sono abbattute in Romagna dal 17 al 19 settembre con il ciclone “Boris”. «Ci siamo trovati la riva del mare letteralmente invasa da una smisurata quantità di tronchi, legname e altri relitti in una quantità di cui non si ha memoria recente - riferisce il presidente della Cooperativa Bagnini, Simone Battistoni - Ciò ha tramutato la spiaggia in un qualcosa di davvero inconsueto. Sabato notte nel corso di una operazione straordinaria di pulizia della spiaggia, solo tra Zadina e Ponente le ruspe di Hera hanno rimosso dalla riva qualcosa come una cinquantina di camion pieni di materiale. Non è facile. È atteso l’arrivo dal mare di altro ancora. E servono un certo numero di ruspe, pale meccaniche e soprattutto camion per la raccolta. Non sempre c’è la disponibilità di mezzi, dato che occorrono giustamente prima di tutto per andare in aiuto alle popolazioni e alle zone alluvionate».