Cesenatico, Legacoop Romagna ha premiato le cooperatrici dell’anno nel ricordo di Guglielmo Russo

La più anziana ha 98 anni, meravigliosamente portati, la più giovane 23: sono le “Cooperatrici dell’anno”, appena nominate da Legacoop Romagna. Il premio viene assegnato alla memoria di Guglielmo Russo, presidente scomparso nel 2019.

In occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne, il movimento cooperativo ha deciso di assegnare l’ambito riconoscimento alle due socie di maggiore e minore età per ciascuna delle tre province romagnole, con l’obiettivo di rappresentare al meglio il legame tra le generazioni che lo caratterizza. Da una parte la memoria, l’esperienza e i valori; dall’altra la responsabilità delle nuove leve di custodirli e migliorarli.

A Ravenna le due socie sono risultate essere Edda Rubboli, classe 1928, della cooperativa Sopred, e Martina Carnassale, 23 anni, della cooperativa sociale Zerocerchio. A Forlì-Cesena Sara Beltrami della cooperativa Cils, 24 anni, e Antonia Minotti della casa del popolo Cecchini, 94. A Rimini Sabrina Raschi di Formula Servizi alle persone, 32 anni, e Giuliana Giulini della cooperativa Mare, 70.

«La democrazia, la libertà e la partecipazione sono i valori cardine su cui si fonda da sempre il mondo cooperativo – hanno spiegato il presidente Paolo Lucchi e la responsabile Politiche di Genere Elisabetta Cavalazzi –. Quest’anno abbiamo scelto di premiare sei donne, sei socie delle nostre cooperative, valorizzando non solo il loro impegno quotidiano, ma anche il ruolo storico che le donne hanno avuto nella Resistenza e nella costruzione della democrazia nel nostro Paese. Nell’ottantesimo anniversario del suffragio universale, vogliamo non solo valorizzare il loro operato quotidiano, ma anche ricordare il ruolo cruciale che le donne hanno avuto durante la Resistenza, nella costruzione della democrazia e nello sviluppo sociale e civile dell’Italia».

La consegna si è svolta mercoledì 20 maggio al termine dell’assemblea annuale di Federcoop Romagna, al teatro comunale di Cesenatico. Alla breve cerimonia erano presenti anche il nuovo vicepresidente di Federcoop Romagna, Stefano Damiani, e la coordinatrice Ornella Rutigliano. Con loro sul palco la vedova di Guglielmo Russo, Daniela, il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, il presidente di Coop Alleanza 3.0 Domenico Trombone, il professor Francesco Ubertini dell’Università di Bologna e i coordinatori territoriali di Legacoop Romagna di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Simona Benedetti, Mirco Bagnari e Giorgia Gianni.