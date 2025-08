Cesenatico, le tartarughe salvate dai pescatori tornano in mare accompagnate dalle barche storiche

Rilascio in mare di tre tartarughe marine. Questa mattina, con partenza alle 9.30 dal porto canale di Cesenatico, i tre esemplari di Caretta caretta troveranno la via del mare aperti per un nuova vita, dopo che per un lungo periodo sono state accudite e curate presso il Centro Cestha, il Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, che ha sede a Marina di Ravenna.

Il rilascio avverrà al largo, in questo caso accompagnate, in questa loro breve rotta verso la libertà, da alcune imbarcazioni tradizionali a vela. Le tre tartarughe saranno prese a bordo da un peschereccio della locale flotta della Cooperativa Casa del pescatore.

Per un’iniziativa questa, che oltre ad essere significativa in tema di tutela e salvaguardia dell’ambiente marino e sensibilizzare la cittadinanza ha il preciso merito di essere partecipata dalle barche a vela storiche, recuperate e restaurate che fanno bella mostra lungo il porto canale leonardesco. Come anche per la sensibilità e ruolo attivo avuto e che hanno i pescatori di Cesenatico a cui va riconosciuto il merito di aver salvato le tre tartarughe che oggi con il Centro Cestha di riaccompagnano in mare per riadattarsi al loro ambiente naturale. In segno di condivisione all’iniziativa, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, prenderà parte al rilascio anche il consigliere comunale Mauro Palazzi. In quello che vuole essere gesto concreto di tutela e conservazione della fauna marina, come anche occasione di diffondere e promuovere la collaborazione tra enti, istituzioni e comunità locale.