Cesenatico, “Le spiagge della salute”: domenica consulti medici gratis al Bagno Conti

Prevenzione e divertimento si incontrano sul bagnasciuga con “Le Spiagge della Salute”, il nuovo evento itinerante, dedicato alla prevenzione e al movimento, che domenica farà tappa a Cesenatico. La manifestazione, promossa da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB) e con il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si pone l’obiettivo di valorizzare l’estate - sinonimo di libertà, gioia di vivere e relax – come momento ideale per prendersi cura della propria salute, sia a livello fisico che sul piano mentale. Le Spiagge della Salute toccherà dunque 8 località balneari italiane, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e del benessere psicologico, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età. A Cesenatico l’appuntamento è per domenica 13 luglio dalle 9.30 alle 19 al Bagno Conti.

In prossimità del Bagno Conti sarà attivo il truck della salute, con due sportelli, nei quali opereranno qualificati professionisti: lo sportello dell’ascolto, in collaborazione con la Federazione italiana psicologi (FIP), mira a fornire una risposta al significativo incremento dei disturbi di natura psicologica. Un trend certificato dall’OMS, che ha rivelato come, durante il primo anno di pandemia Covid-19, i casi di depressione e ansia siano aumentati del 25%, colpendo soprattutto i più giovani e di riflesso le loro famiglie. Lo sportello dedicato alla salute della pelle, in collaborazione con l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), punta invece a prevenire i danni a lungo termine causati, soprattutto in estate, dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle. Un fenomeno sempre più diffuso, che merita di essere approfondito anche nei suoi risvolti e nelle sue implicazioni di natura psicologica.

In spiaggia, a pochi passi dal truck, il personale specializzato, aderente alla rete Asc, animerà invece l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento: nella tappa di Cesenatico spazio a fit walking con Trail Romagna, personal training con Palestra Ricci, acquagym con Max, yoga con Yamala e dimostrazione di cani salvamento.