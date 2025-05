È confermato il divieto di accesso in spiaggia oltre l’orario di apertura degli stabilimenti balneari, e comunque dalle ore 01.00 alle ore 05.00, fatta eccezione per gli eventi autorizzati nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze in vigore. Al fine di garantire la sicurezza e incolumità pubbliche nell’arenile, assicurando una vigilanza più efficace, gli stabilimenti balneari dovranno mantenere in esercizio l’illuminazione esterna in orario notturno e più precisamente dalle 01.00 alle ore 05.00 di sabato, domenica e festività infrasettimanali nel periodo compreso dal 1° giugno 2025 al 31 agosto 2025.

L’accesso alle spiagge libere è consentito dalle ore 7.30 alle ore 24.00 mentre l’accesso ai cani alla spiaggia è consentito dalle 06:00 alle 08:30 e dalle 19 alle 22:00 nello specchio acqueo antistante le seguenti spiagge libere: Zona Cesarini (Villamarina), Valverde nella zona compresa tra le concessioni Fincarducci ed Eurohotel, Boschetto zona Diamanti, Ponente spiaggia Spose dei Marinai. A queste è stata aggiunta da quest’anno anche la zona compresa tra la spiaggia ex Colonia Futura e spiaggia ex Colonia Perugia. Lo specchio acqueo antistante la spiaggia libera compresa tra il Canale Tagliata e il Bagno Camping sarà destinato alla balneazione dei cani dalle ore 6.00 alle ore 22.00, con vigilanza a carico della Cooperativa Stabilimenti Balneari.

La superficie minima per ogni ombrellone non potrà essere inferiore ai 12mq. Per alcune zone di Valverde, Villamarina e Ponente, soggette a particolari condizioni territoriali e di erosione della spiaggia, le distanze sono ridotte, con l’obbligo di garantire almeno 11mq per ogni ombrellone.

Per quanto riguarda le attività degli stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull’arenile, si precisa che potrà essere svolta una festa di intrattenimento alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16 alle ore 01.00, nonché un’ulteriore serata settimanale, previa comunicazione, limitatamente nel periodo dal 25 luglio al 24 agosto, da presentarsi almeno 7 giorni prima dell’evento. Per chi vorrà organizzare una seconda festa al di fuori di questa finestra temporale, sarà necessario munirsi preventivamente di strumenti per la misurazione dell’impatto acustico.

Dal 15 luglio 2021 è stato stabilito che gli stabilimenti balneari e le attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno distribuire unicamente, bicchieri, cannucce e sacchetti monouso (shoppers) biodegradabili o compostabili, dotando, se necessario e possibile, le proprie strutture di appositi contenitori per la raccolta differenziata degli stessi in numero adeguato alle dimensioni e caratteristiche della propria attività ed al bacino di utenza. Confermato anche il divieto di fumo sull’area definita “battigia”. Viene confermato il divieto di fumo su tutto l’arenile (battigia).

I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvamento sono assicurati dalle ore 09.30 alle ore 18.30 a partire dal terzo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e fino al terzo fine settimana (sabato e domenica) di settembre.