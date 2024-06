Cesenatico, “le nostre feste no alcol per i giovani”: il Bagno Belvedere rilancia il divertimento senza sballo

Una discoteca sotto le stelle a due passi dal mare, e poco importa se gli alcolici non accompagnano la festa perché l’incredibile atmosfera che si respira vale di per sé il gusto della serata. Tornano dal 18 giugno i “Martedì del Belvedere” , bagno n°78 a Ponente, con le serate “Zero Alcol”, proposte per il secondo anno consecutivo dal proprietario Fabio Bandieri e dal figlio Davide. Serate all’insegna del divertimento lontano dagli eccessi, rivolte ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni, esclusi per l’età dal divertimento notturno.