Cesenatico, le domeniche di parole e musica a Casa Moretti: si parte il 13 ottobre

Casa Moretti propone una nuova rassegna all’interno della casa-museo per la prossima stagione invernale. Ogni seconda domenica del mese di ottobre, novembre e dicembre si svolgerà speciale visita guidata, al termine della quale si potrà godere di un concerto d’autore dedicato a Marino Moretti dentro le stanze della sua casa, con a seguire un aperitivo di saluto. Il programma musicale è stato messo a punto da Thomas Cavuoto e Noemi Marconi dell’Associazione «Il Trabaccolo», per le date del 13 ottobre, 10 novembre e 8 dicembre. Gli incontri si svolgeranno in due turni di massimo 20 persone, il primo dalle 15.30 alle 17.00 e il secondo dalle 17.30 alle 19.00.

Il biglietto di ingresso è di 10 euro, con prenotazione al numero 353.4742492.