Cesenatico, lavori post alluvione: via libera al ripristino di due impianti di sollevamento

La Giunta Comunale di Cesenatico nella giornata di ieri ha approvato un delibera con il progetto di fattibilità per il ripristino di due impianti di sollevamento di fognatura bianca danneggiati dagli eventi alluvionali di ottobre 2024. I due impianti in oggetto sono quello definito “Metano Bianca” sulla SS16 in corrispondenza della stazione ferroviaria e quello definito “Ex Vigili” nella zona di Ponente all’incrocio tra via Squero e via Matteucci. L’obiettivo degli interventi è il ripristino degli impianti che hanno registrato avarie su componenti elettriche e meccaniche, come quadri elettrici, sensori e pompe idrovore e che hanno subito blocchi, danneggiamenti tali da compromettere il regolare funzionamento e allo stesso tempo non è stato possibile il ripristino con la manutenzione ordinaria. Nell’impianto denominato “Ex-Vigili” si prevede la sostituzione di una nuova valvola di ritegno e la posa di una idrovora. Viene prevista inoltre l’installazione di una elettropompa sommergibile; nell’impianto denominato “Metano Bianca”, la criticità è rappresentata dal quadro elettrico e dai sensori di livello che necessitano la sostituzione. Viene prevista la sostituzione integrale del quadro con l’impiego di inverter, e il sensore di tipo galleggiante sarà sostituito con sonde a radar.

I lavori - che si inseriscono in un intervento più ampio portato avanti dall’amministrazione per il ripristino degli impianti di sollevamento e delle fognature - prevedono un investimento di 200.000 euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: “Dall’alluvione di ottobre 2024 abbiamo messo in campo - grazie al finanziamenti regionali - 450.000 euro di investimento per intervenire sugli impianti di sollevamento e gli idrovori danneggiati. Parliamo di opere che spesso “non si vedono” ma che diventano fondamentali per la tenuta e la sicurezza del territorio”.