Cesenatico, lavori per la fibra: rattoppi stradali indecenti, sindaco infuriato: «Pronti a chiedere i danni per vie legali»

Lavori fatti male da ditte private che hanno appalti nazionali per stendere la fibra: Comune sommerso da proteste di cittadini, consiglieri comunali e comitati di zona e anche il sindaco Matteo Gozzoli perde la pazienza a causa di «ripristini stradali, che sono tenute a fare sulla base dei capitolati, ma vengono eseguiti in maniera indecorosa». I rattoppi messi, lamenta il primo cittadino, sono saltati con la prima pioggia, creando buche e dissesti pericolosi. «Da mesi – rivela – stiamo inseguendo con i nostri tecnici i referenti delle ditte, ricevendo rassicurazioni sul fatto che sono ripristini temporanei, ma il tempo passa e la situazione non migliora». E allora, postando sui social foto di interventi di “Open Fiber” e “Fiber Coop” a Villamarina, Ponente, Sala di Cesenatico e lungo la ciclovia del Pisciatello in corrispondenza di via Cantalupo, Gozzoli avverte: «Se le ditte non adempiranno ai loro doveri ci attiveremo in sede legale per chiedere i danni».