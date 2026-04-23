Cesenatico, lavori in via dei Mille: si parte dopo l’estate

Cesenatico
  • 23 aprile 2026
Cesenatico, lavori in via dei Mille: si parte dopo l’estate

A Cesenatico partiranno al termine della stagione estiva i lavori per la riqualificazione di via dei Mille, nel tratto compreso tra viale Trento e viale Milano. L’investimento complessivo è di 500.000 euro e ad eseguire le operazioni sarà la ditta Biguzzi srl di Forlimpopoli. In questi mesi le ditte esterno lavoreranno alla bonifica dei sottoservizi, come acqua e gas, e queste operazioni sono propedeutiche all’intervento che dovrà essere effettuato.

Il cronoprogramma prevede una durata di sei mesi e le risorse per questa riqualificazione arrivano dall’accordo operativo per la riqualificazione dell’area “Ex Colonia Bonomelli” con 250.000 euro che invece provengono da fondi comunali.

Il progetto

L’intervento è progettato mantenendo la continuità dell’asse con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità pedonale; potenziare le funzionalità idrauliche della sede stradale e migliorare il sistema di sosta veicolare secondo criteri di ordine, accessibilità e sicurezza. Si procederà alla demolizione completa delle pavimentazioni esistenti realizzando nuovi marciapiedi abbattendo le barriere architettoniche presenti e incrementando le rampe per garantire la continuità pedonale. I marciapiedi saranno ricostruiti con pavimentazione in elementi in massello di cemento. Il progetto prevede la riqualificazione con messa a dimora di nuove piante nelle aiuole che ne risultano prive e la manutenzione di quelle esistenti mediante rigenerazione con nuovo terreno organico alimentato. Si prevede inoltre un decisivo aumento della superficie libera ad aiuola lasciata a terreno vegetale.

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