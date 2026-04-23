Cesenatico, lavori in via dei Mille: si parte dopo l’estate

A Cesenatico partiranno al termine della stagione estiva i lavori per la riqualificazione di via dei Mille, nel tratto compreso tra viale Trento e viale Milano. L’investimento complessivo è di 500.000 euro e ad eseguire le operazioni sarà la ditta Biguzzi srl di Forlimpopoli. In questi mesi le ditte esterno lavoreranno alla bonifica dei sottoservizi, come acqua e gas, e queste operazioni sono propedeutiche all’intervento che dovrà essere effettuato.

Il cronoprogramma prevede una durata di sei mesi e le risorse per questa riqualificazione arrivano dall’accordo operativo per la riqualificazione dell’area “Ex Colonia Bonomelli” con 250.000 euro che invece provengono da fondi comunali.