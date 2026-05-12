Cesenatico, lavori al Ponte del Gatto palancole da 10 metri per prosciugare parte del canale

CESENATICO. Continuano i lavori sul cantiere del Ponte del Gatto ed è iniziata una fase importantissima del cantiere, quella dell’infissione delle palancole metalliche.

Le palancole sono elementi strutturali metallici utilizzati frequentemente per il sostentamento degli scavi e per il prosciugamento dei corsi d’acqua. Al Ponte del Gatto, le palancole utilizzate saranno da dieci metri e saranno infisse attorno alle pile del ponte e in questo modo si creeranno due camere stagne dentro il canale, alle due estremità, che saranno successivamente prosciugate. La parte centrale del canale rimarrà invece normalmente occupata dall’acqua e quindi manterrà la propria funzione idraulica. A seguito della messa in secca delle aree delimitate da palancole, si potrà procedere con la demolizione delle pile del vecchio ponte e alla realizzazione dei nuovi pali di fondazione.

Per l’infissione delle palancole interverrà, oltre all’appaltatore principale, la ditta specializzata Locapal di Venezia. La lavorazione delle palancole avverrà tramite un escavatore con vibroinfissore che opererà da entrambi i lati del canale. Il tutto procederà per circa una settimana senza ulteriori modifiche alla viabilità.

Proseguono così senza interruzione le complesse operazioni, dopo che la scorsa settimana è stata eseguita la demolizione dell’impalcato del ponte con un escavatore con pinza per il taglio delle travi, con l’ausilio di una importante gru che le teneva sollevate e le ha successivamente trasportate al di fuori dell’alveo del canale.

I lavori

Ad eseguire il progetto è la ditta CAMS di Reggiolo, nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna che si è aggiudicato l’appalto per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto. Il cronoprogramma stimato è di 10 mesi di lavoro. L’investimento per la demolizione e ricostruzione del ponte è di € 2.350.000 interamente coperti da fondi comunali. Al termine dei lavori verrà ripristinata la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico con attenzione al transito dei mezzi pesanti in modo da salvaguardare l’integrità del ponte.