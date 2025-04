Cesenatico, lascia l’auto in sosta lungo la via Bixio la “ritrova” nel canale

Ci è voluto un attimo prima di realizzare che la macchina che il gruppo di curiosi che si era rapidamente radunato aveva appena visto affondare nel canale era la sua.

È successo ieri mattina in via Bixio a Cesenatico. L’uomo è un operaio che sta lavorando in una delle case della via ed era arrivato una decina di minuti prima. Dopo aver parcheggiato la sua Fiat Punto è salito in uno degli appartamenti che di affacciano sul canale dove avrebbe dovuto lavorare. Tempo di salire le scale e aprire le finestre che la sua attenzione è stata catturata da un gruppetto di persone che osservavano il canale. È a quel punto che si è accorto che la sua auto mancava all’appello. Era affondata nel canale.

Non è chiaro se si è trattato di una distrazione o se invece pur avendolo azionato il sistema frenante dell’auto, che è del 2007, ha ben deciso di smettere di funzionare. Pressoché scontato, invece, che al proprietario sarà recapitata una multa.

L’auto è stata recuperata dall’acqua in tarda mattinata.