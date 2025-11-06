Cesenatico, larve nella pasta alle mense delle scuole primarie: “Prodotti immediatamente ritirati”

Nella giornata di ieri – mercoledì 5 novembre – sono arrivate segnalazioni da parte del personale delle mense della scuola primaria di Villalta e di Villamarina su una sospetta contaminazione di larve della pasta nelle pietanze che stavano per essere servite agli alunni. La pietanza contenente il prodotto fornito da ditta esterna è stato immediatamente ritirato.

Lo annuncia il Comune di Cesenatico in una nota. “In seguito alle verifiche effettuate con il personale di cucina - riferisce il Comune - i referenti delle imprese impegnate nello sporzionamento e i fornitori delle derrate alimentari, è stato prontamente attivato il protocollo HACCP. È stato così individuato e ritirato da tutti i centri di produzione comunali il lotto di pasta oggetto della contaminazione di alcune larve, non nocive per la salute come già indicato dai tecnici. Si sta procedendo a una pulizia straordinaria su tutti i centri di produzione e somministrazione in cui il lotto era presente in modo da sanificare superfici di lavoro, aree di deposito e utensili”.