Si chiude nel segno della solidarietà la stagione estiva 2026 della ruota panoramica di Piazza Costa a Cesenatico. Manuel Rambelli, imprenditore forlivese titolare dell’attrazione alta oltre 40 metri che dal 2017 anima e illumina l’area accanto al grattacielo, ha consegnato una donazione in denaro a Fiorella Casali, presidente di Ccils Cesenatico, cooperativa sociale attiva sul territorio per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Alla consegna del contributo ha presenziato anche l’assessora al Turismo del Comune di Cesenatico, Gaia Morara. Con questa iniziativa Rambelli rinnova un appuntamento benefico ormai consolidato a ogni fine stagione, affiancando allo spettacolo e al divertimento un gesto concreto di attenzione verso la comunità locale.