Cesenatico, la Terrazza del Palazzo del Turismo diventa una balera a cielo aperto

La Terrazza del Palazzo del Turismo diventa una balera a cielo aperto per tre serate speciali che riportano Cesenatico ai mitici anni ‘50 e ‘60. Gli appuntamenti in calendario sono mercoledì 23 luglio, mercoledì 13 agosto e mercoledì 27 agosto per tre serate di liscio aperte a tutti a partire dalle ore 21. L’iniziativa del Comune di Cesenatico - in collaborazione con Confesercenti Cesenate, Confcommercio e Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico - vuole far rivivere l’epoca d’oro del dancing “La Caravella”, uno dei luoghi simbolo dell’estate cesenaticense, con la musica che si diffondeva fino al mare e coppie che danzavano sotto le stelle. Si ballava proprio in terrazza, quando ancora l’edificio era l”Azienda di Soggiorno.

Si parte mercoledì 23 luglio alle 21 con la musica di Lorenzo & Anika; poi mercoledì 13 agosto sempre alle 21 con Gabriele & Milva e gran finale mercoledì 27 agosto alle 21 con Trio Band. Sarà possibile ballare, ascoltare musica e gustare un drink in un luogo ricco di storia e fascino, dove il passato torna a vivere tra musica e sorrisi. Ingresso a pagamento con consumazione 8 euro, consentito fino a raggiungimento della capienza massima.

«Abbiamo voluto far rivivere un luogo che a Cesenatico è stato un’icona. La Caravella se la ricordano in molti e siamo certi che sia chi rammenta quei tempi e li rimpiange con nostalgia, sia chi invece ne ha solo sentito parlare, potrà apprezzare l’iniziativa. L’idea è nata per creare un evento che possa diventare un appuntamento fisso ogni estate, raccogliendo anche le considerazioni degli operatori. La scelta del luogo è voluta per permette di condividere con tutti, una terrazza unica a Cesenatico, con una vista veramente privilegiata. Non vediamo l’ora di cominciare queste iniziali tre serate che renderanno Cesenatico ancora più magica», il commento dell’assessora Gaia Morara.