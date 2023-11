Cesenatico, la sede di Protezione Civile e Vigili del Fuoco Volontari torna operativa dopo l’incendio di febbraio

Una bella notizia per tutta la comunità di Cesenatico. È stata inaugurata oggi la sede della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico che è tornata operativa dopo il rogo doloso dello scorso febbraio e gli ingenti danni provocati dalle fiamme. Un passo molto importante per due realtà che sono attive sul territorio e rappresentano una risorsa fondamentale, come è stato ulteriormente dimostrato durante l’alluvione di maggio. L’Amministrazione Comunale ha ripristinato gli immobili con un investimento di 140.000 euro ed è in arrivo anche una tensostruttura che servirà a sostituire una tettoia demolita in seguito all’incendio. All’inaugurazione – oltre ai componenti dei due corpi – erano presenti il sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore Mauro Gasperini e Gianfranco Tripi, Comandante dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Il ringraziamento di tutti è andato a tecnici e volontari per l’impegno e il lavoro di questi mesi.