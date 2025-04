Cesenatico, la scuola di viale Torino è pronta: per il taglio del nastro ci sarà De Pascale

Lunedì 5 maggio gli alunni entreranno in classe nella nuova scuola di viale Torino. Sabato 3 maggio alle 9,30 si terrà la cerimonia d’inaugurazione: è prevista la presenza del presidente della regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, con il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza, dei bambini e dei genitori, degli insegnanti e personale scolastico, delle associazioni, a scandire l’importanza che si attribuisce a questo nuovo plesso scolastico, che va a sostituire lo storico e precedente plesso di via Saffi. Mentre alla fine dell’anno scolastico si precederà ad aprire un nuovo cantiere alla scuola media “Dante Arfelli” di via Sozzi per il previsto adeguamento sismico, dopo che a gennaio 2024 si sono conclusi i lavori antisismici alla scuola di Sala per 1,5 milioni di euro (600mila euro da Pnrr il resto con risorse comunali).

Scuola di viale Torino

Le fasi di costruzione, allestimento, collaudo della scuola elementare di viale Torino si sono concluse. Lunedì 5 maggio nella nuova scuola elementare risuonerà, per la prima volta la campanella, a scandire gli orari di lezione, a far accomodare in aula gli alunni e le alunne (in totale 10 classi per due cicli completi dalla I° alla V°). L’intenzione sarebbe quella d’intitolarla a Guglielmo Marconi. La nuova scuola ha comportato un investimento totale di 7.000.000 di euro. La richiesta a contributo era partita nel 2014, in capo alla amministrazione comunale a guida Roberto Buda. Nel dicembre 2017, nell’ambito del programma di riqualificazione edilizia pubblica sotto i governi Renzi-Gentiloni, alla scuola di Cesenatico venne assegnato un contributo pari a 4,8 milioni di euro. L’anno dopo con l’amministrazione in carica a guida Matteo Gozzoli, a febbraio 2018 si decise per un concorso di progettazione che venne vinto dal progetto redatto dallo studio Iotti e Pavarani di Reggio Emilia. Espletato l’appalto, il cantiere venne iniziato 2020 per subire di lì a poco un blocco, la prima ditta aggiudicataria non era più in grado di continuare l’opera (il ricorso legale della società Socim spa di San Sebastiano al Vesuvio non si è ancora concluso) e per sbloccare i lavori è stata necessaria l’attribuzione dell’opera, siamo a metà settembre 2021, alla seconda classificata: la Scientia srl di Forlì, che ora ha concluso il cantiere.

Scuola media Arfelli

A giugno, cominceranno i lavori alla Scuola media “Dante Arfelli” di via Sozzi. L’investimento previsto in questo caso è di 1.100.000 di euro, tramite finanziamento europeo del Pnrr. Si tratta di lavori per l’adeguamento sismico dell’edifico scolastico, la cui realizzazione risale ai primi anni Settanta. Oltre a ciò è stato previsto uno stanziamento aggiuntivo comunale di 300mila euro, per la sistemazione della copertura e impermeabilizzazione.

Scuola Saffi

Attraverso un altro finanziamento di 1.300.000 sempre da Pnrr, sono in corso lavori dell’ormai ex scuola di via Saffi, per il miglioramento sismico dell’intero edificio ottocentesco. Qui il 27 marzo del 2024 ha risuonato l’ultima campanella, l’ultimo giorno di scuola in questo edificio per gli alunni della scuola elementare “2 Agosto 1849”, gli stessi che da lunedì 5 maggio andranno a prendere posto nella nuova scuola di viale Torino. La ex scuola di via Saffi ha dalla sua una lunga storia: venne edificata nel 1877 per diventare sia scuola elementare sia asilo infantile, quale sarà la nuova funzione dell’edificio è ancora da definire.

Asilo nido di Villamarina