Cesenatico, la scuola a Villalta tremerà di meno ma la strada vibra e i cittadini chiedono misurazioni

Viabilità, sicurezza, limiti di velocità e parcheggi al centro all’assemblea pubblica di Villalta-Borella. E una richiesta particolare: misurare le vibrazioni dei mezzi pesanti in transito lungo via Cesenatico. Di particolare rilievo i lavori annunciati alla scuola elementare “Ricci Ortali”.

L’altra sera una ventina di abitanti dalle due frazioni confinanti si sono confrontati col sindaco Matteo Gozzoli e gli assessori, che hanno messo l’accento un intervento di 1 milione di euro per il 2025 per migliorare dal punto di vista sismico la storica scuola elementare “di Villalta. Per quest’anno è stato invece comunicato un investimento di 150mila euro per l’illuminazione di via Carlona, nell’intero tratto che da via Cesenatico conduce alla Strada provinciale San Pellegrino. È stata inoltre deliberata in questi giorni la predisposizione di un’area cani nel Parco del Sorriso di Borella, mettendo staccionate e panchine.

Tra le richieste fatte dai presenti, c’è quella rivolta ai tecnici dei Lavori pubblici del Comune di rilevare i livelli di vibrazione prodotti dagli automezzi che percorrono via Cesenatico, dal mulino fino all’altezza dell’ufficio postale. Molti li considerano esagerati. Lamentele anche per l’abbandono di rifiuti in via Cantalupo: i residenti chiedono controlli pe

La sicurezza stradale è un nodo molto sentito. Eccessi di velocità si manifestano in particolare lungo via Palazzone e sulla Strada provinciale 33 via San Pellegrino, per la quale sono stati richiesti dossi. Pericoli per chi spinge troppo sull’acceleratore sono stati segnalati anche nella zona residenziale attorno a via 25 Aprile e in via Caduti di tutte le Guerre e da parte di chi viaggia in auto verso il campo sportivo di Villalta.

Tra gli inviti rivolti all’amministrazione, come era già avvenuto a Cannucceto, c’è quello di realizzare più parcheggi e aree verdi a Villalta, perché gli uni e le altre sono ritenuti insufficienti. La pulizia dei fossi lungo via Carlona e in prospettiva una pista ciclopedonale lungo la Provinciale 33, che da via San Pellegrino si allunghi su via Campone in direzione Sala, è un’altra richiesta.