Cesenatico, la rinata “Villamarina Eventi” accende l’estate con tante novità

Il programma ha preso il via già a fine maggio, prevede il ritorno del tradizionale mercatino delle tipicità ogni mercoledì, ma anche tante novità a partire da serate musicali, spettacoli di varietà, eventi benefici. E poi ancora scorrendo la lista degli appuntamenti: il sempre amato schiuma party e, in un tocco di originalità, con un inedito mercato di Natale in piena estate. Le iniziative si svolgeranno settimanalmente da giugno a settembre, con l’intento caratterizzare Villamarina quale vero e proprio polo di intrattenimento per turisti e residenti di tutta la cittadina.

Dichiara il presidente Alessandro Pasini: «Il sostegno dell’associazione albergatori di Cesenatico è stato fondamentale, rappresenta il nostro centro operativo, in particolare con la disponibilità offerta dal presidente Alfonso Maini. Così come il comune di Cesenatico continua a sostenerci patrocinandoci. Naturalmente sono dalla nostra parte a tutti i soci e gli sponsor che credono in questo nuovo progetto. “Villamarina Eventi” vuole continuare a essere il cuore pulsante delle serate estive del quartiere». Entusiasmo ma anche un cruccio, Pasini non fa mistero di un “piccolo-grande” rammarico. Dichiara: «Dispiace, al momento, non vedere coinvolti tanti più albergatori. Anche perché Villamarina merita una regia condivisa, che per sua natura unisca tutti gli operatori del territorio». Il nuovo presidente ha anche voluto parlare del suo predecessore, Massimiliano Berlati, che ha guidato l’associazione per oltre dieci anni: «Un amico e collega - riconosce - a cui va il mio ringraziamento per il lavoro straordinario svolto per Villamarina».