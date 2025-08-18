Cesenatico, la Polizia soccorre un anziano che vagava in stato confusionale

A Cesenatico, la vigilia di ferragosto, la volante della Polizia di Stato, nel suo giro di perlustrazione nella zona di Ponente di Cesenatico, sul lungomare, si è imbattuta in una persona anziana in evidente stato confusionale che vagava sul viale Vespucci. Gli agenti si sono immediatamente resi conto che qualcosa non andava e si sono prodigati per prestare il primo soccorso all’anziano che ha riferito agli agenti di non ricordarsi il suo nome né dove si trovasse. I poliziotti, sempre rassicurando la persona, si sono spesi per cercare di risalire all’identità dell’uomo accorgendosi immediatamente che al collo, il signore portava una catenina sulla quale vi era stampato un numero di telefono che è stato immediatamente contattato. E’ stato così possibile rintracciare la moglie dell’anziano, una signora di Cesena 80enne, che portatasi immediatamente sul posto ha potuto riabbracciare il marito, di qualche anno più grande di lei e riaversi dallo spavento. Ha poi raccontato ai poliziotti che lei e il marito si stanno trascorrendo un periodo di villeggiatura a Cesenatico e, poiché quello non era il primo episodio di allontanamento del marito, ha deciso di mettergli una catenina al collo riportante il numero di telefono da chiamare in caso di emergenza. Un rimedio sicuramente utile e così, anche in questo caso tutto è finito per il meglio e la coppia cesenate potrà continuare a trascorrere un periodo di vacanza a Cesenatico.