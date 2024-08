Cesenatico, la Polizia scopre due clandestini

Proseguono i servizi antidegrado della Polizia di Cesenatico, con controlli alle strutture ricettive o costruzioni abbandonate, spesso rifugio di sbandati e pregiudicati che vogliono sfuggire alla giustizia, che hanno portato alla denuncia all’autorità giudiziaria di due cittadini stranieri ed alla loro espulsione dal territorio nazionale.

Sono state nuovamente controllate alcune villette in costruzione, ma allo stato abbandonate, già oggetto di attenzione da parte dei poliziotti di Cesenatico. Qui è stato rintracciato un cittadino marocchino, clandestino sul territorio nazionale. Lo stesso non ha esibito agli agenti alcun documento italiano valido per l’identificazione; ha mostrato invece un permesso di soggiorno scaduto di altro Paese dell’area Schengen, che comunque non gli dà titoli per rimanere in Italia. Si è proceduto ad un approfondito controllo che ha permesso di confermare il suo stato di clandestinità. Pertanto, lo straniero è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per la sua posizione di irregolare in Italia ed inoltre, con la collaborazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura, è stato emesso a suo carico il decreto di espulsione dal territorio nazionale e conseguente Ordine del Questore della Provincia di Forlì – Cesena, di lasciare lo Stato Italiano entro sette giorni.

La volante del Presidio di Polizia di Cesenatico ha, inoltre, rintracciato un altro cittadino marocchino, anch’esso clandestino sul territorio nazionale, verosimilmente giunto in Italia da pochi mesi, ma già risultato espulso dalla città di Brescia. Anche in questo caso si è proceduto nei suoi confronti con la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria per essere entrato irregolarmente in Italia e per non aver ottemperato all’Ordine del Questore di Brescia di lasciare l’Italia.