Cesenatico, la polizia locale dotata di due nuove bici a pedalata assistita

La polizia locale di Cesenatico si è dotata in questi giorni di due nuove biciclette a pedalata assistita, cosiddette “fat bike”, che consentiranno agli agenti di pattugliare in maniera dinamica e agile i parchi pubblici e le aree pedonali. Le ruote speciali dei due veicoli consentiranno alla Polizia Locale di poter procedere anche sulla spiaggia e in tutta l'area della pineta. L'introduzione delle pattuglie in bicicletta consentirà agli agenti di essere ancora più vicini al cittadino e, in un territorio bike friendly come quello cesenaticense, di sposare il modello di “polizia di comunità“ promosso dalla Regione Emilia Romagna.

«La nostra Polizia Locale lavora ogni giorno per essere sempre di più al passo con i tempi e per dotarsi di strumenti e mezzi all'avanguardia - commenta l’assessore Mauro Gasperini -. Queste nuove biciclette sono anche un segnale di sostenibilità ambientale e credi sia bello averle cominciate a usare pochi giorni prima della tappa del Tour de France».

Una novità colta positivamente anche dal comandante Alessio Rizzo: «Siamo felici di questa nuova dotazione che è stata accolta dal comando con grande entusiasmo. L'introduzione del servizio in bici riporta alla memoria la tragica morte dell'Agente Nicolò Savarino, barbaramente ucciso durante un servizio in bici nella periferia di Milano. A lui, ed a tutti i caduti della Polizia Locale, va il ricordo commosso del nostro Comando».