Cesenatico, la Polizia allontana le carovane dei nomadi, recuperati tre monopattini e due bici da un hotel dismesso

In tre dei controlli effettuati dalle volanti della Polizia di Cesenatico, sono incappati anche tre pregiudicati, su cui grava l’Avviso Orale del Questore, che comporta per gli interessati, tra le altre cose, l’obbligo di tenere una condotta conforme alla legge, non frequentare altri pregiudicati, e altre misure simili. A carico di tutti e tre, rintracciati in compagnia di altri pregiudicati: un albanese di venticinque anni, residente in provincia di Rimini, un modenese quarantaseienne, un barese di quarantasette anni, questi ultimi due entrambi residenti in provincia di Modena, sono stati segnalati ai questori delle rispettive residenze, per la eventuale valutazione di provvedimenti da adottare nei loro confronti.

Carovane di nomadi

Continua anche la collaborazione con la Polizia Locale di Cesenatico con controlli a strutture ricettive e zone di sosta di carovane che si accampano nei parcheggi a ridosso della città con l’identificazione di decine di soggetti, spesso anche con precedenti di polizia che, non avendo motivi per rimanere nel territorio della riviera di competenza del presidio di Polizia sono stati invitati ad andarsene.

Da segnalare, inoltre, che nel corso del controllo ad un hotel dismesso, nell’area cortilizia, sono stati recuperati tre monopattini e due biciclette, verosimilmente oggetto di furto, su cui sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari, nonché, rinvenuti oltre 15 grammi di hashish e la somma di 360 euro di cui ignoti si sono disfatti alla vista degli agenti.