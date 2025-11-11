Cesenatico, la pista di pattinaggio apre sabato 29 novembre

Da sabato 29 novembre arriva “Christmas Ice Cesenatico”, la nuova pista del ghiaccio rimarrà aperta tutti i giorni feriale dalle 15 alle 20 mentre nei festivi l’orario si allunga dalle 10 alle 24.

La pista del ghiaccio, avrà una dimensione totale di 360 mq con un’elegante moquette rosa a fare da contorno, e sarà posizionata nell’area di Largo San Giacomo, con la zona che diventerà un vero e proprio villaggio natalizio con la presenza di illuminazione scenografica, quattro alberi di Natale e un chiosco di vendita di dolciumi a tema.

Il villaggio – a cura della ditta “Savina Iano” – rimarrà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 10 con l’orario prolungato dalle 10 alle 24 nei giorni festivi. Christmas Ice Cesenatico diventerà uno dei centri del Natale cittadino fino al 6 gennaio 2026 con una programmazione di eventi a tema.

Domenica 13 dicembre la “Festa di Santa Lucia” con distribuzione gratuita di dolciumi e caramelle per i bambini; sabato 20 dicembre e domenica 21 dicembre arriva “La Casetta di Babbo Natale” con attività di animazione per famiglie e bambini con la raccolta delle lettere da indirizzare a Babbo Natale. Tanti altri eventi sono in via di definizione.