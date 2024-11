La conta dei danni ammonta a 1,2 milioni di euro per i 200 millimetri di pioggia in meno di 24 ore riversatasi sabato 19 ottobre a Cesenatico. Una quantità d’acqua che ha provocato allagamenti diffusi, mettendo fuori uso il sistema fognario e la capacità di assorbire acqua. Il Comune metterà subito a disposizione 700mila euro per riparare i danni urgenti ed essere in grado di affrontare nuove ondate di maltempo.

Giovedì 31 ottobre il sindaco Matteo Gozzoli ha convocato una conferenza straordinaria dei capigruppo in consiglio comunale per fare il punto su quanto successo e presentare una prima stima dei danni e degli interventi da mettere in campo. Dà conto il sindaco: «La prima stima dei danni è di 1.200.000 euro. Siamo arrivati a quantificare questa cifra grazie al lavoro tempestivo di tutti i tecnici comunali e di Cesenatico Servizi che dopo aver gestito l’emergenza hanno cominciato fin da subito una mappatura precisa e rigorosa di tutte le criticità presenti sul territorio. Con il lavoro determinante dell’ingegnere Chiara Benaglia insieme ai vari uffici». Gozzoli parla di danni diffusi che riguardano principalmente le rete fognaria, gli impianti di sollevamento, come anche la pubblica illuminazione e il verde pubblico compreso il patrimonio edilizio pubblico. «Siamo nella fase finale dell’anno - spiega Gozzoli - e chiaramente da solo il Comune di Cesenatico non ha le risorse per far fronte a tutto. Siamo partiti dalle priorità mettendo a disposizione 700.000 euro, che copriranno alcuni interventi. Poi attendiamo i fondi del Governo di poter coprire il totale degli interventi pubblici. Ciò al momento significa bloccare diverse progettazioni in corso e altri interventi nel piano delle opere pubbliche per potersi concentrare sulle emergenze».

L’accertamento è che una parte consistente dei danni, per 250mila euro, riguarda gli impianti di sollevamento delle fognature bianche, che sono andati sotto pressione a causa della grande quantità di pioggia caduta in poche ore. «Nei primi sopralluoghi - evidenzia Gozzoli - abbiamo trovato criticità importanti alle pompe e ai quadri elettrici. Anche il sistema di fognature e le caditoie risultano danneggiate e in questo caso i danni arrivano a una stima di 150mila euro, mentre 250mila serviranno per poter ripristinare la normalità per quanto riguarda i danneggiamenti occorsi alla pubblica illuminazione».

Sotto l’aspetto del verde pubblico servirà un intervento per gli abbattimenti delle alberature che presentano criticità e un ulteriore monitoraggio straordinario partendo dai pini che hanno mostrato le maggiori criticità in occasione delle forti piogge. Un costo di altri 70.000 euro che saranno coperti da Cesenatico Servizi.

«Stiamo già lavorando alla pulizia straordinaria di caditoie, tombini e chiusini in vari punti del Comune con l’impiego di tre ditte private - richiama il sindaco - Ci tengo a sottolineare che questa è un’azione straordinaria e tempestiva che si aggiunge alla pulizia ordinaria, quella che viene eseguita periodicamente e segue un piano triennale in grado di coprire gli oltre 9000 tombini della cittadina».