Cesenatico, la Pescheria Comunale verso un restyling all'avanguardia

A Cesenatico la Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione della Pescheria Comunale. Questa approvazione è propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione alla “procedura di selezione di proposte progettuali relative allo sviluppo, e all’ammodernamento di porticcioli, approdi e borghi marinari ubicati in territori di comuni litoranei italiani, unioni di comuni, comunità isolane e di arcipelago con popolazione residente fino a 30.000” emanato dal Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’investimento totale previsto per l’opera di riqualificazione è di 250.000 euro di cui 150.000 provenienti da fondi comunali e i restanti 100.000 da ottenere tramite questo finanziamento. Il progetto prevede il risanamento e restauro delle facciate, la realizzazione dell’impermeabilizzazione in copertura, di un impianto fotovoltaico e l’installazione di una caldaia ibrida.

I lavori già effettuati

Nel 2025 sono gi stati investiti 95.000 euro per l’installazione di una nuova UTA - Unità di trattamento dell’aria – che viene utilizzata come una pompa di calore piccola e compatta, funzionale sia per il raffreddamento sia per l’aria calda. Contestualmente a questa installazione sono stati completati interventi accessori come il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’ingresso e la sostituzione dei diffusori interni. In corso d’opera, si è provveduto anche a un intervento puntuale per sanare le infiltrazioni dell’edificio lato mare.

«La Pescheria Comunale è un luogo storico di Cesenatico, non solo un centro di commercio e lavoro ma anche un ritrovo di tradizione e storia. C’è bisogno di intervenire e gli uffici hanno lavorato in questi mesi a un progetto prezioso e importante che speriamo intercetti questo finanziamento che ci permetterebbe – insieme a importanti fondi comunali – di riqualificare l’edificio e renderlo all’avanguardia», le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi.