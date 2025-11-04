Cesenatico, la nuova Casa della Comunità intitolata a Giovanni Bissoni

La nuova casa della Comunità di Cesenatico, al momento in costruzione, sarà intitolata a Giovanni Bissoni, sindaco di Cesenatico dal 1977 al 1979 e dal 1983 al 1990 e poi consigliere regionale in Emilia-Romagna dove fu prima vicepresidente della Commissione consiliare territorio e ambiente e presidente della commissione Bilancio e Programmazione ma soprattutto assessore alla Sanità per ben quindici anni. La proposta era arrivata nelle scorse settimane dal direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori per “l’impegno continuo e determinato per la difesa della sanità pubblica, per lo sviluppo di una sanità territoriale, prossima ai luoghi di vita e di relazione dei cittadini in forte integrazione con le amministrazioni locali, che Bissoni ha profuso nei plurimi ruoli pubblici che nel corso di oltre quarant’anni rappresenta”. Il Comitato di Distretto Rubicone che si è riunito ieri presieduto dal sindaco Matteo Gozzoli, ha accolto positivamente la richiesta con voto unanime. Nei prossimi mesi partirà l’iter burocratico per rendere ufficiale la denominazione.

Così il sindaco Gozzoli: “Giovanni Bissoni è stato uno dei motori della sanità pubblica dell’Emilia-Romagna e non solo, partendo dalla sua esperienza amministrativa a Cesenatico e viaggiando verso orizzonti politici di visione e lungimiranza con pochi eguali. Da presidente del Comitato di Distretto Rubicone ho accolto con favore la proposta del direttore generale di Ausl Tiziano Carradori perché non c’è persona più meritevole e adeguata a cui dedicare la nuova Casa della Comunità di Cesenatico e il comitato ha espresso parere favorevole all’unanimità”.