Cesenatico, la maglia gialla di Pogacar in regalo al sindaco ciclista

Andrea Agostini è uno dei volti più noti del ciclismo mondiale ma non dimentica mai il legame fortissimo con Cesenatico, la sua città. Nei giorni scorsi ha donato al sindaco Matteo Gozzoli la maglia rosa e la maglia gialla di Tadej Pogacar, fresco vincitore della storica doppietta dei due grandi giri più importanti del panorama ciclistico. Agostini - Chief Operating Officer di UAE Team Emirates - ha un ruolo fondamentale all’interno della squadra e un rapporto molto stretto con il campione sloveno: in occasione della partenza del Tour de France da Cesenatico del 30 giugno scorso, il più forte ciclista in attività aveva già donato la sua casacca a Gozzoli sul palco del villaggio di partenza.

La storia sportiva riporta sempre a grandi corsi e ricorsi e Pogacar è stato il primo ciclista a completare la storica doppietta dal 1998, anno in cui ci riuscì Marco Pantani. Agostini - amico d’infanzia del Pirata - ha dunque chiuso un cerchio tornando ai fasti che aprirono la sua carriera all’interno del mondo dello sport. Le due maglie prestigiose sono tornate in qualche modo a casa in una parabola che solo uno sport come il ciclismo poteva tracciare.

«Sono molto felice ed emozionato per questo dono che non è solo per me per tutta la città. Cesenatico è parte della storia del grande ciclismo mondiale: in primis per Marco Pantani - a cui dobbiamo sempre molto - e adesso anche per essere stata città di tappa nell’edizione che ha visto riscrivere da Pogacar il capolavoro di un’altra storica doppietta. Ringrazio infinitamente Andrea per questo regalo e non posso che rinnovargli ancora pubblicamente i complimenti per i risultati strabilianti che raggiunge da anni. Qualche anno fa lo abbiamo nominato ambasciatore dello sport di Cesenatico e la sua carriera sta proseguendo proprio così, portando in giro per il mondo il nome della nostra città insieme ai suoi successi », il commento del sindaco Matto Gozzoli.