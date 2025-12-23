Cesenatico, la Giunta chiude il 2025. Il sindaco Gozzoli: “Un anno di lavoro intenso”

Nella mattinata di oggi – martedì 23 dicembre – la Giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2025 dopo che il 18 dicembre scorso si è svolto anche l’ultimo Consiglio Comunale con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028. Nel 2025 le sedute si sono svolte totalmente in presenza con la possibilità per alcuni componenti della giunta, in casi straordinari, di collegarsi in videoconferenza durante le sedute settimanali come accaduto per l’assessore Morara in occasione della giunta odierna.

Durante il 2025 si sono svolte 53 sedute della Giunta Comunale, guidata dal sindaco Matteo Gozzoli e composta dal vicesindaco Lorena Fantozzi e dagli assessori Agostini, Gasperini, Morara e Pedulli. Le delibere approvate sono state ben 372. Sono stati invece 10 i consigli comunali a cui hanno preso parte Giunta e gruppi consiliari per un totale di 73 delibere di Consiglio Comunale.

«Il 2025 è stato un anno di lavoro molto intenso per la giunta e anche per il Consiglio Comunale e siamo pronti alle nuove sfide che ci aspettano», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.