Cesenatico, la giostra della discordia nella nuova sede in piazzale Comandini

“La giostra di Teo” torna di nuovo a girare per la gioia di tanti bambini. Mercoledì sera è stata montata in piazzale Ubaldo Comandini, ex parco delle Rimembranze. Nel fine settimana aspetta il ritorno dei piccoli ospiti. Non sarà come stare in piazza Carlo Pisacane, sotto lo storico palazzo delle Poste, dove per rimasta per una decina d’anni, comunque anche la nuova collocazione ha un certo richiamo. Sono stati molti che in questi mesi aspettavano di nuovo il ritorno della “Giostrina di Teo”. Dopo che la giunta comunale aveva approvato una delibera per riordinare le collocazioni sul suolo pubblico delle attrazioni per gli spettacoli viaggianti. Così è stato deciso lo spostamento in piazzale Comandini che, seppure ben posizionato nel centro urbano, non ha la stessa frequentazione di bambini e presenza di esercizi commerciali della vecchia sede. Ne nacque un caso anche a livello nazionale, a cominciare dagli esercenti e negozianti della zona, che consideravano quella giostra un’opportunità anche per loro per aumentare gli affari.

Quella di Teo Natali è una famiglia storica di Lugo che da mezzo secolo si occupa di spettacoli viaggianti a Cesenatico: ha gestito prima il piccolo luna park nella zona di ponente poi a Valverde, e da anni fa girare la bella e colorata giostrina allestita oggi in piazzale Comandini. «Certo non sarà come essere dove eravamo prima, nella piazza sul porto, piena di bambini e negozi, ma noi ci proviamo a fare bene anche qui - auspica Kevin, il figlio di Teo -. Con mio padre al mio fianco ce la faremo. Tutti ci conoscono e in tanti hanno imparato a volerci bene. Noi ci impegneremo ancora a far girare la giostra per la gioia dei bambini. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale per questa nuova opportunità dataci».

La giostra di Teo rimarrà qui per tutta l’estate, fino ai primi di settembre. L’auspicio e l’augurio è che anche in piazzale Ubaldo Comandini, al centro di viale Roma, siano davvero in molti i bambini a fantasticare sulla giostrina dalle mille luci e colori.