Cesenatico, la Festa dello Sport torna sabato 28 settembre

L’Assessorato allo Sport del Comune di Cesenatico organizza sabato 28 settembre 2024, la Festa dello Sport. Saranno coinvolte 27 società sportive, ognuna delle quali allestirà un proprio stand. Ci sarà la possibilità di far conoscere la propria attività sportiva ai ragazzi direttamente sul campo. La Festa dello Sport si svolgerà nel centro storico di Cesenatico e interesserà, oltre alle due aste del porto canale, le piazze centrali come Piazza Ciceruacchio e Piazza Pisacane.

Il “passaporto” e i timbri

Non mancherà la “Caccia allo Sport”: ogni bambino partecipante dovrà ritirare un “passaporto”, che avrà da un lato una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand delle società e dall’altro uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato la disciplina, un timbro o una firma a cura della società sportiva. I bambini che collezioneranno un certo numero di timbri riceveranno l’esclusivo gadget predisposto per l’iniziativa dal Comune. Al termine, fra tutti i partecipanti, verranno estratti 4 buoni del valore di 150 euro da utilizzare per la pratica di una disciplina sportiva da scegliere fra quelle presenti alla manifestazione. L’evento è naturalmente aperto anche agli adulti, che potranno provare tutti gli sport che si praticano a Cesenatico. La manifestazione inizierà alle ore 14.30 e si concluderà alle 18.15 quando saranno estratti i vincitori dei premi, consistenti in buoni per la pratica sportiva, tra tutte le partecipazioni registrate. Oltre alle prove sportive e alla Caccia allo Sport non mancheranno momenti di intrattenimento musicale con dj set in piazza Ciceruacchio. In caso di condizioni meteo avverse la festa sarà rinviata a sabato 5 ottobre ore 14.30.

«Con questo appuntamento mettiamo lo sport al centro di Cesenatico e non solo simbolicamente. La festa permette alle nostre realtà cittadine di presentarsi a tutti e sono felice che bambini, ragazzi e famiglie di Cesenatico possano passare insieme un splendida giornata», ha detto il sindaco Matteo Gozzoli.

«Il nostro obiettivo è quello di riuscire a dare la giusta visibilità a tutte le associazioni sportive passando dagli sport più convenzionali agli altri. Parliamo di realtà che Si tratta di rappresentano un presidio educativo e di crescita da cui una comunità come la nostra non può e non deve prescindere», il commento dell’assessora Gaia Morara.

Il programma

Ore 14.30 - ritiro mappe presso lo stand del Comune in Piazza Pisacane; inizio del percorso individuale

Ore 18.30 - estrazione dei premi e saluto dell’Amministrazione Comunale