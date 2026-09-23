Cesenatico, la Festa dello Sport torna sabato 26 settembre

L’Assessorato allo Sport del Comune di Cesenatico organizza sabato 26 settembre, la Festa dello Sport, confermando il format proposto con grande successo nelle edizioni precedenti. Saranno coinvolte 28 società sportive, ognuna delle quali allestirà un proprio stand. Ci sarà la possibilità di far conoscere la propria attività sportiva ai ragazzi direttamente sul campo. La Festa dello Sport si svolgerà nel centro storico di Cesenatico e interesserà Largo Cappuccini (punto di ingresso con infopoint comunale e distribuzione mappe), parte di piazza del Monte, piazza delle Conserve, Corso Garibaldi davanti alla Pescheria, Piazza Ciceruacchio (secondo infopoint comunale con distribuzione mappe), via Anita Garibaldi e via Leonardo Da Vinci.

Non mancherà la “Caccia allo Sport”: ogni bambino partecipante dovrà ritirare un “passaporto”, che avrà da un lato una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand delle società e dall’altro uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato la disciplina, un timbro o una firma a cura della società sportiva. I bambini che collezioneranno un certo numero di timbri riceveranno l’esclusivo gadget predisposto per l’iniziativa dal Comune. Al termine, fra tutti i partecipanti, verranno estratti 6 buoni dal valore di 100 euro da utilizzare per la pratica di una disciplina sportiva da scegliere fra quelle presenti alla manifestazione. La manifestazione inizierà alle ore 14.30 e si concluderà alle 18.15 quando saranno estratti i vincitori dei premi, consistenti in buoni per la pratica sportiva, tra tutte le partecipazioni registrate. Oltre alle prove sportive e alla Caccia allo Sport non mancheranno momenti di intrattenimento musicale con Mugo Dj e musica in piazza Ciceruacchio. In caso di condizioni meteo avverse la festa sarà rinviata a domenica 27 sempre dalle 14.30.