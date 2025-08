Cesenatico, la domenica di Garibaldi

Una domenica all’insegna di Garibaldi. Il corteo storico, con le autorità e i Garibaldini accompagnati dalla Banda “Città di Gradara”, è partito dal Municipio e, attraversando corso Garibaldi, ha raggiunto il monumento dedicato all’Eroe in Piazza Pisacane - il primo costruito in Italia e uno dei pochi in cui Garibaldi non è rappresentato a cavallo, di recente sottoposto a restauro. Successivamente il corteo ha proseguito verso il porto canale lato levante, visitando la vecchia casa sul porto dove riposò Anita Garibaldi, per fermarsi infine davanti al cippo di Piazza Ciceruacchio. È seguito il momento più emozionante: l’escursione a bordo delle motonavi, seguite dalle imbarcazioni storiche con le loro caratteristiche vele al terzo dai colori vivaci, per la cerimonia del lancio della corona tra le onde in memoria dell’evento storico. Questa sera** alle ore 22, sulla spiaggia libera di fronte a Piazza Costa, si terrà il grande spettacolo di fuochi d’artificio musicali sull’acqua. L’evento, organizzato da Martarello Group con il supporto della Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico, avrà una durata di circa 25 minuti e sarà sincronizzato con le note di 6 celebri brani musicali internazionali. (Fotoservizio Gianmaria Zanotti)