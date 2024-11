Cesenatico cambia volto in una sua parte storica e trascurata da tempo. Con 9 voti favorevoli e 5 astenuti il Consiglio Comunale di ieri ha dato il via libera al primo accordo operativo che ha come oggetto le colonie della Città delle Colonie di Ponente. Precedentemente il Consiglio ha approvato in via definitiva una l’accordo per la riconversione della ex Colonia Bonomelli a residenze e la riqualificazione di piazza Marconi e di un tratto di viale dei Mille. Così il Comune in una nota: “Tornando alla Città della Colonie di Ponente si tratta di un accordo molto innovativo, sia per i contenuti che per le finalità. Un intervento che ricalca in maniera ideale le strategie del PUG del Comune di Cesenatico”.

L’accordo

Accademia Acrobatica acquisterà due colonie lungo via Pian del Carpine (Perazzolo e Sadelmi) due edifici in forte degrado dismessi da decenni con una cubatura di circa 18.000 metri cubi. I privati demoliranno le colonie e cederanno gratuitamente al Comune un’area di circa 10.000 mq dal valore di 900.000 euro dove l’amministrazione comunale realizzerà un’area verde e oltre 140 parcheggi pubblici. Inoltre, a mare dell’area in cessione in un lotto di circa 1000 mq il Comune concederà la possibilità di realizzare un edificio direzionale fronte mare per ospitare circoli sportivi o uffici e con l’obbligo per i privati di realizzare la duna a protezione delle nuove costruzioni. In cambio i privati potranno trasferire i volumi demoliti in via Pian del Carpine per realizzare tre palestre all’interno delle aree cortilizie di due colonie presenti su viale Colombo al fine di rafforzare i servizi di queste e per potenziare la vocazione sportiva e turistica di questa importante area dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione del watefront. A difesa delle palestre lato mare i privati avranno l’obbligo di realizzare una dona costiera adeguando inoltre le altezze rispetto al livello del medio mare e al tirante idrico degli edifici. Al Comune saranno inoltre versati 150.000 euro tra oneri e monetizzazioni. Si tratta di un accordo dal beneficio pubblico enorme pari al 70% del complessivo valore degli investimenti privati. Un accordo che coglie diverse strategie del PUG e segna un nuovo orizzonte verso la possibilità di intervento nella città delle colonie.

Le dichiarazioni del sindaco Matteo Gozzoli