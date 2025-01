Cesenatico, l’hotel dichiarato inagibile ospitava 17 persone: denunciati proprietario e amministratore

La Polizia Locale di Cesenatico ha identificato tre stranieri sprovvisti di documenti identificativi che vivevano insieme ad altre 14 persone all’interno di una struttura ricettiva dichiarata inagibile dal dicembre 2024.

Il nucleo commerciale della Polizia Locale di Cesenatico è intervenuto nei giorni scorsi all’Hotel Orchidea di Valverde dove i numerosi sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco e Asl avevano fatto emergere una grave situazione di incuria e insicurezza sotto il profilo dell’antincendio e della salubrità dei luoghi. Gli uffici comunali avevano già emesso un’ordinanza di inagibilità notificata a fine dicembre. Il sopralluogo effettuato dagli uomini del comando di via da Vinci ha permesso di identificare all’interno della struttura 17 persone, tre delle quali straniere e sprovviste di documenti identificativi. Per questi sono state avviate le procedure di fotosegnalamento presso il Comando di Polizia Locale di Cesena e gli agenti hanno altresì denunciato alla competente autorità giudiziaria un uomo e una donna rispettivamente proprietario dell’immobile e amministratore unico della società che ha in gestione la struttura ricettiva per inottemperanza all’ordinanza dirigenziale. Nei prossimi giorni si procederà con la notifica dello sgombero e la chiusura definitiva della struttura.

«Ci tengo a ringraziare gli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti in maniera molto efficace e professionale come sempre. Grazie al loro lavoro riusciamo a mantenere un controllo del territorio presente e costante, un bene per l’intera comunità», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.