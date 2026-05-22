Cesenatico l’hotel David diventa un “4 stelle superiori”, l’hotel Lungomare collegato da una passerella sospesa

L’hotel David e l’hotel Lungomare cambieranno volto e Villamarina si riqualifica. Lo annuncia il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli: “Ieri in Consiglio Comunale abbiamo approvato il permesso di costruire convenzionato complesso relativo alla demolizione e ricostruzione dell’Hotel David. Si tratta di un intervento prezioso per Cesenatico che interviene su tre lotti distinti: l’hotel David che si riqualifica e da 3 stelle passerà a 4 stelle superiori; l’hotel Lungomare che viene collegato da una passerella sospesa; un’area di 3000 mq a Villamarina a vantaggio della collettività con parcheggi pubblici e verde. Un ringraziamento sentito va alla famiglia Pasolini che ha scelto di fare un investimento che qualifica la nostra offerta ricettiva in una zona ad alta vocazione turistica come Villamarina. La sinergia tra settore pubblico e privati è una delle leve cruciali per riuscire a intervenire sul territorio tenendo sempre come faro l’interesse pubblico”.