«La conosco fin dalle scuole superiori, quando ero ancora studente. Ricordo che venne con due suoi studenti a un incontro formativo in cui portò la sua testimonianza, penso fosse il 1991 - racconta l’ex sindaco del centrodestra e attuale consigliere comunale Roberto Buda -. Poi quando mi laureai all’Università di Bologna in Fisica nel 1997, fu lei che da preside del liceo Malpighi, che aveva fatto diventare un’eccellenza nazionale, mi chiamò a collaborare. Io giovane laureato ne fui subito entusiasta. Elena Ugolini aveva pensato di aprire in quel contesto, così fervido di studi e di saperi, anche le scuole medie. Mi chiese di andare a coordinare l’area matematica scientifica di quella scuola. Per me fu fonte di grande esperienza e formazione, tanto come docente che come persona. E questo andò avanti per tre/quattro anni dal 1998 al 2001. Conservo bei ricordi di quel periodo».

Poi il ritorno a casa: «Vinsi il concorso e così ebbi la cattedra per insegnare nel liceo di Cesenatico che frequentavo da studente. Sono andato via da quella scuola di Bologna dispiaciuto, ma con il pensiero di andare a insegnare a Cesenatico. Anche perché, devo ammetterlo, in Romagna si vive meglio».

Ma non ha dimenticato le qualità che vede in Elena Ugolini: «È una donna dall’eccezionale carisma, dallo spessore e dalla carica umana incredibili, che in poche altre persone ho visto e apprezzato. Capace innanzitutto di valorizzare le competenze delle persone».

Alla domanda se si vuole candidare a consigliere regionale non si nasconde: «Devo dire che mi piacerebbe. Ho dato la mia disponibilità. E non è escluso che ci sia una mia candidatura in tal senso. Aspetto il responso ufficiale. La passione per la politica ce l’ho sempre avuta. Ho fatto il sindaco, da più di 20 anni siedo in consiglio comunale a Cesenatico, penso che anche in consiglio regionale potrei contribuire portando la mia esperienza, maturata in questi lunghi anni di attività politica e amministrativa». Il partito? «Forza Italia, ovviamente».