Cesenatico, l’ex Prealpi si chiamerà “Libere Residenze”

Immobile a Villamarina confiscato alla malavita e riconvertito da Comune e Regione in 18 alloggi di edilizia convenzionata e annessi: finiti i lavori, già entro l’anno saranno assegnati i primi alloggi. Poi via via gli altri, anche perché in tema di emergenza abitativa si dovrà lavorare a un nuovo progetto.

Entro novembre è previsto un incontro con Acer per quanto riguarda l’attribuzione e la gestione della struttura. Frattanto, ultimati gli alloggi, si sta finendo di attrezzare un giardino pubblico adiacente al complesso residenziale. Nell’edificio troverà posto la sede dell’associazione Libera contro le mafie. Il complesso condominiale sarà chiamato “Libere Residenze ”, a testimoniare tanto la nuova finalità edilizia quanto il significato specifico della riconversione urbanistica. E in più, a ciascuno degli appartamenti realizzati, verrà attribuito il nome di una vittima assassinata per mano della criminalità mafiosa.

Il nuovo intervento di edilizia pubblica si è completato con la creazione di un parcheggio pubblico di oltre cento posti auto in via Leon Battista Alberti, parte integrante della riformulazione a integrazione dell’iniziale “Accordo di programma”. Questo in considerazione dell’elevata richiesta di posti auto, specie durante il periodo estivo, per via dell’elevata concentrazione abitativa e per la presenza di numerose attività turistiche e alberghiere.

L’immobile “Ex Prealpi” venne confiscato dal Tribunale di Roma alla banda della Magliana. Per arrivare alla realizzazione dei 18 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, l’amministrazione comunale - dopo il fallimento della società Fincarducci Srl che in origine avrebbe dovuto edificarli nell’ambito del pacchetto Ex Nuit - ha dovuto approvare un nuovo accordo integrativo con la Regione, servito a mantenere l’ingente contributo pubblico, attraverso un nuovo “Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana (Pipers) “ex Colonia Prealpi”. I 18 alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica) realizzati nell’area dell’ex colonia Prealpi in viale Galilei sono 4 monolocali, 6 bilocali, 4 trilocali e 4 quadrilocali, che verranno consegnati secondo graduatoria e contribuendo ad allentare la tensione abitativa sul territorio. L’organismo edilizio garantisce standard Nzeb (edifici a energia quasi zero) attraverso l’isolamento termico dell’involucro edilizio e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tutti gli alloggi sono stati progettati per essere fruibili anche da persone con fragilità fisiche e psicologiche cognitive; in particolare due alloggi sono dotati di spazi semiautonomi per ospitare eventuali assistenti alle persone fragili. L’investimento complessivo è stato di 3.225.000 euro.

Sono parte dell’intervento anche la sistemazione degli assi perimetrali (via Archimede, via Pitagora e viale Alberti); come anche l’area dell’ex scuola elementare di via L.B. Alberti trasformata in parcheggio pubblico. Area comunale a cui e stato dato il valore di un ulteriore milione di euro.