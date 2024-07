Cesenatico, l’ex hotel era un covo di pregiudicati: scattano 8 decreti di espulsione

Nella prima mattinata di martedì scorso, il personale del presidio di Polizia di Stato di Cesenatico, con personale della Polizia Locale di Cesenatico, ha effettuato un approfondito controllo all’interno dell’ex Hotel Marcus, in via Caravaggio 11, struttura in disuso e fatiscente da diversi anni.

L’iniziativa del controllo nasceva da alcune segnalazioni che vi indicavano nello stabile abbandonato la presenza di sbandati e malviventi, che vi trovavano rifugio.

L’attività di controllo, messa in atto da 15 operatori, ha permesso di rintracciate all’interno dell’ex albergo 10 cittadini di origine nordafricana, senza fissa dimora, tutti con precedenti di polizia.

I 10 nordafricani sono stati tutti accompagnati presso la Questura di Forlì per eseguirne una corretta identificazione e messi a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per più approfondite verifiche, al termine delle quali, 8 sono risultati clandestini sul territorio nazionale.

A carico di questi 8 irregolari sono stati emessi altrettanti provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale da parte del Questore di Forlì-Cesena e di questi, 4, che presentavano profili di maggior pericolosità in relazione ai loro precedenti di polizia, sono stati accompagnati nella mattinata del 24 luglio presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Palazzo San Gervasio di Potenza al fine di un loro rimpatrio nella nazione d’origine.

Tutti e 10 sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici in concorso e 8 denunciati per la violazione delle normative che regolano il soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari.