Cesenatico, l’Avis va a scuola e trova 41 studenti col cuore d’oro pronti a donare sangue

Sono stati 41 gli studenti del Liceo e Ite “Leonardo Da Vinci” che nei giorni scorsi hanno intrapreso il percorso per diventare donatori, in occasione della giornata di sensibilizzazione organizzata da Avis Cesena e Cesenatico in quella scuola. Per rendere le cose più semplici e rapide, sono state portate due ambulanze attrezzate, dove i ragazzi e le ragazze interessati hanno potuto sottoporsi immediatamente agli esami necessari per diventare donatori. A rendere possibile questa bella iniziativa, oltre a medici e volontari di Avis, la collaborazione del preside Massimo Dellavalle e dei docenti del dipartimento di scienze motorie .