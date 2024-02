Cesenatico, l’assessore regionale Corsini: “Gli aeroporti romagnoli? Bisogna introdurre voli dalla Germania”

Un turismo della riviera di qualità, con infrastrutture adeguate e rafforzate, più lavoratori stagionali e condizioni che permettano loro di tornare a ritenere attrattivo e conveniente il mestiere durante i mesi estivi. Se ne è parlato di fronte a una sala gremita di oltre duecento partecipanti al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico al convegno “Il rilancio del settore turistico stagionale nel comprensorio cesenate”, moderato da Federica Mosconi, in cui alla presenza dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini si sono confrontati operatori e istituzioni, organizzazioni e sindacati dei lavoratori su molteplici temi per valorizzare l’offerta turistica.

Dopo i saluti del presidente della provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, sono intervenuti il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, Gianluca Gregori, coordinatore Cst Eburt Cesena, Gianluca Bagnolini, presidente di Ebiter Cesena, Graziano Gozi, coordinatore Cst Ebiter Cesena, Stefano Armuzzi, responsabile Cpi di Savignano sul Rubicone ha presentato il portale dell’Agenzia regionale che facilita il reperimento del lavoro in Riviera nella stagione estiva, di immediato e agevole accesso e fruizione il consulente del lavoro Mauro Agostini ha tratteggiato la situazione del mercato del lavoro stagionale, con le criticità da affrontare. Alla tavola rotonda hanno preso parte i presidenti Augusto Patrignani di Confcommercio Cesenate, Monica Ciarapica di Confesercenti Ravenna-Cesena, Leandro Pasini di Adac Federalberghi, Simone Battistoni della Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, Annamaria Diterlizzi, dirigente del Servizio territoriale Area Est di Rimini e Forlì-Cesena, Gianluca Gregori, segretario generale Filcams Cgil di Forlì-Cesena, Gianluca Bagnolini, segretario generale Fisascat Cisl Romagna e Maurizio Milandri, segretario generale Uiltucs Uil di Cesena.

Al presidente Patrignani che ha rimarcato l’esigenza di potenziare l’offerta turistica le infrastrutture e il trasporto per rendere la riviera più accessibile, Corsini ha replicato mettendo in luce che la Regione ha concesso 45 milioni ii finanziamenti per la riqualificazione degli alberghi accogliendo 290 dei 310 progetti presenti sostenendo che si è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo prefissato per il 2030 di avere per il turismo il 16% del più e 65milioni di presenze . “La Romagna ha la fortuna di avere due aeroporti - ha aggiunto Corsini -. Quello di Forlì è importante per il territorio della riviera cesenate. La Regione è disposta a sostenere i privati, ai quali chiede però di introdurre anche voli dalla Germania, necessari per attirare turisti, non soltanto quelli di outgoing verso mete straniere. Sui trasporti ferroviari sono stati incrementati i collegamenti con Austria e Germania e verranno quadruplicate le linee del corridoio adriatico dell’alta velocità”.