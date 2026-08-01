Cesenatico, l’ascensore della stazione non funziona: i Carabinieri sollevano di peso la carrozzina e fanno salire un giovane disabile sul treno

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico sono intervenuti in aiuto di un turista 56enne rimasto bloccato con il proprio figlio disabile, costretto su una sedia rotelle, impossibilitati a raggiungere i binari in autonomia, a seguito di un guasto dell’ascensore e all’assenza di rampe di accesso alternative, ed usufruire del treno per fare rientro al proprio domicilio. Sul posto, l’operatore della Centrale Operativa di Cesenatico ha inviato immediatamente i militari della prima Squadra del servizio di supporto (Sat) che, di fronte alla barriera architettonica insormontabile, hanno deciso di agire con prontezza, sollevando di peso la carrozzina con a bordo il giovane, trasportandolo in totale sicurezza lungo tutto il percorso alternativo (due rampe di scale ed un sottopasso) fino al binario dal quale sarebbero saliti sul treno. Grande la gratitudine della famiglia, grande anche la soddisfazione dei Carabinieri.