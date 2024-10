Continuano gli incontri dell’amministrazione comunale nei quartieri e dopo Madonnina-S.Teresa tocca a Valverde-Villamarina con l’incontro fissato per martedì 5 novembre alle 20.30 nella sala polivalente del Polo Scolastico di Villamarina. All’ordine del giorno c’è la presentazione del progetto per la costruzione della nuova rotonda all’incrocio tra la SP98 e via Fiorentina.

Nelle prossime settimane verranno messi in calendario anche gli incontro con gli altri quartieri della città.