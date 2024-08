Cesenatico, “Ju ju Memorial” venerdì 23 agosto in Piazza Spose dei Marinai nel nome di Giulio Capiozzo

È tempo di Ju ju Memorial. L’evento, che omaggia l’indimenticato batterista Giulio Capiozzo, è giunto alla sua 22esima edizione e tocca tre continenti. Le Americhe, l’Africa ed Europa si incontrano in Piazza Spose dei Marinai venerdì 23 agosto 2024 dalle 21. Sul proscenio della “terrazza sul mare” si aprirà idealmente il sipario di un evento di rilevanza nazionale che conclude la stagione culturale estiva di Ribalta Marea Sunset 2024.

A far da sfondo ci sarà l’orizzonte marino guarnito di stelle; i musicisti incroceranno i loro pentagrammi in diverse formazioni provenienti anche da altri continenti per omaggiare con un grande concerto Giulio Capiozzo, batterista e co-fondatore degli Area, che ancora oggi vive grazie alla sua musica e all’insegnamento che ha lasciato. La scansione dei ritmi veleggerà sui “tempi dispari”, cifra del batterismo di Giulio, dando intensità e bellezza al concerto. Il programma della serata vedrà un alternarsi di artisti che hanno condiviso momenti di vita, umana e musicale, assieme ad amici che Chicco Capiozzo, anima e organizzatore del Ju ju, ogni anno invita a Cesenatico per questo appuntamento, con quell’emozione e quel groove che da sempre hanno dato corpo negli anni all’evento.

L’evento, a ingresso libero, vedrà alternarsi diverse formazioni:

Tavolazzi - Marinelli - Capiozzo trio. (Ares Tavolazzi al contrabbasso, Emilio Marinelli al piano e Chicco Capiozzo alla batteria).

A seguire il latin jazz di Iguazù acoustic trio special guest da l’Avana Ernesttico Rodrìguez. La formazione vede Fabio Gianni (pianoforte, compositore), Marco Mistrangelo (basso e contrabbasso), Alex Battini de Barreiro (batteria e percussioni), special guest Ernesttico Rodríguez (percussioni, batteria).

Jabel Kanuteh & Marco Zanotti 4et. Saliranno sul palco Jabel Kanuteh dal Gambia (kora e voce), Marco Zanotti (batteria, percussioni e cori), Elisabetta dal Ferro (viola da gamba, contrabbasso e cori), Moumouni Dao (balafon, djembe e cori).

La serie continua con il Baba Sissoko & Chicco Capiozzo 5et. Baba Sissoko dal Mali (tamani, ngoni e voce), Nicola Peruch (pianoforte), Mecco Guidi (organo), Simone Francioni (basso), Chicco Capiozzo (batteria).

Seguirà un cambio di formazione con l’inserimento del talento di Moris Pradella che si unirà al quintetto.

A queste formazioni, come in ogni passata edizione, potranno aggiungersi altri ospiti. La serata sarà presentata da Alberto Antolini.

Il Ju Ju Memorial è organizzato da Christian Capiozzo, coadiuvato dalla sorella Aisha, dalla famiglia Capiozzo e col patrocinio e il contributo del comune di Cesenatico - Teatro Comunale “Ribalta Marea 2024”. L’evento è in collaborazione con la fondazione la Nuova Famiglia.

In caso di maltempo il concerto avrà luogo all’interno del Teatro Comunale di Cesenatico, via Mazzini 10, con ingresso gratuito.

Info c/o Ufficio Cultura, via Armellini 18, Cesenatico, dalle 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) tel. 0547/79274