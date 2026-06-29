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Cesenatico, isola pedonale in viale Carducci con giochi e spettacoli. Si parte martedì 30 giugno

Cesenatico
  • 29 giugno 2026
Cesenatico, isola pedonale in viale Carducci con giochi e spettacoli. Si parte martedì 30 giugno

Dal 30 giugno al 1° settembre a Cesenatico l’isola pedonale di Viale Carducci e piazzale Michelangelo si trasformano in un grande palcoscenico di strada.

“L’Isola si anima”, la rassegna di spettacoli, musica, animazione e giochi creativi, ideata e realizzata dal Comune, accompagnerà la stagione estiva in piazzale Michelangelo e sull’isola pedonale di viale Carducci, dove la manifestazione debutta per la prima volta.

Tutti i martedì sera, dalle 21 alle 23.30, dal 30 giugno al 1° settembre, l’iniziativa porterà intrattenimento e spettacolo lungo il tratto compreso tra via Piave e piazza Costa, e il giovedì sera a Piazzale Michelangelo, Valverde, dove l’appuntamento con il Ludobus Scombussolo è ormai una tradizione consolidata.

La rassegna proporrà un ricco programma di animazione pensato per coinvolgere grandi e piccoli, alternando spettacoli itineranti sui trampoli, artisti di strada, musica dal vivo, esposizioni di veicoli e biciclette d’epoca e i suggestivi giochi in legno della tradizione, reinterpretati in chiave contemporanea.

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.

Il programma completo

Martedì 30 giugno – 4 agosto – 1° settembre:

Rosso a Spasso, spettacolo di clownerie e comicità

Paggio e Paggetto, viaggio nel tempo tra musica medievale, fuoco e trampoli acrobatici

Poom-Cha – Galirò eccentric one-man-band

Martedì 7 luglio – 28 luglio – 25 agosto:

30 giochi in legno ispirati ai passatempi di una volta, per il divertimento di tutte le età.

Martedì 14 luglio – 11 agosto:

Charlie’s: performance di Clown e musica dal vivo ispirata all’universo di Charlie Chaplin

Martedì 21 luglio:

Esposizione ed esibizione delle biciclette che hanno fatto la storia: velocipedi, bicicli ed eccentrici progetti del XIX e XX secolo

Martedì 18 agosto:

Macchine mirabolanti: esposizione dei veicoli a pistoni più originali mai realizzati.

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