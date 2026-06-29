Cesenatico, isola pedonale in viale Carducci con giochi e spettacoli. Si parte martedì 30 giugno

Dal 30 giugno al 1° settembre a Cesenatico l’isola pedonale di Viale Carducci e piazzale Michelangelo si trasformano in un grande palcoscenico di strada.

“L’Isola si anima”, la rassegna di spettacoli, musica, animazione e giochi creativi, ideata e realizzata dal Comune, accompagnerà la stagione estiva in piazzale Michelangelo e sull’isola pedonale di viale Carducci, dove la manifestazione debutta per la prima volta.

Tutti i martedì sera, dalle 21 alle 23.30, dal 30 giugno al 1° settembre, l’iniziativa porterà intrattenimento e spettacolo lungo il tratto compreso tra via Piave e piazza Costa, e il giovedì sera a Piazzale Michelangelo, Valverde, dove l’appuntamento con il Ludobus Scombussolo è ormai una tradizione consolidata.

La rassegna proporrà un ricco programma di animazione pensato per coinvolgere grandi e piccoli, alternando spettacoli itineranti sui trampoli, artisti di strada, musica dal vivo, esposizioni di veicoli e biciclette d’epoca e i suggestivi giochi in legno della tradizione, reinterpretati in chiave contemporanea.

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.