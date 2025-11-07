Cesenatico, “Io leggo perché” anima la città

Con l’iniziativa, organizzata nell’ambito dell’evento nazionale “Io Leggo Perché”, dal 7 al 16 novembre sarà possibile recarsi presso le librerie gemellate con i plessi scolastici per donare libri destinati alle biblioteche scolastiche.

Alla passeggiata partecipa anche il primo circolo di Cesenatico e la dirigente scolastica, Lucia Santarsiero sostiene l’importanza della lettura sottolineandone il valore formativo.

Il percorso della Passeggiata Letteraria di sabato 9 novembre partirà alle 9.30 e terminerà in Piazza Ciceruacchio. Le quattro postazioni di lettura saranno alla Pescheria, alla libreria Cartamarea, in Piazza Pisacane e in Piazza Fiorentini. A dare voce ai libri saranno Giulia Struzziero, Laura Montanari, Rossella Mancinelli, Lucrezia Ballerini, Giuditta Matteucci, Lorenzo Borghetti e Paola Riva. In occasione dell’evento, gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno realizzato i cartelloni che verranno esposti in Piazza Ciceruacchio e nelle varie postazioni di lettura. La Biblioteca Comunale di Cesenatico, che ospita il gruppo di lavoro organizzativo composto dalle docenti Anna Manni, Nada Canini, Patrizia Gregori e Michela Del Bene è parte attiva del progetto in collaborazione con l’Associazione Pro Loco del Monte, rappresentata da Igor Magnani e Francesca Saporetti e con la libreria Cartamarea. A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la partecipazione, nel momento conclusivo della passeggiata, di Roberto Mercadini, scrittore, poeta e narratore del territorio e sempre le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio.