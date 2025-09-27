Cesenatico, intervista all’assessore Agostini: «Imu piattaforme, le risorse sbloccate sul waterfront di Ponente»

Dall’Imu dalle piattaforme metanifere in mare una montagna di soldi per Cesenatico dei cui futuri impieghi si incomincia a ragionare. Dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso di Eni, il Comune di Cesenatico ha potuto svincolare 3,8 milioni di euro dell’Imu per le annualità 2014-2015. Prima ancora, e senza fare alcun ricorso, Eni, nel gennaio 2017 aveva versato a Cesenatico 2,6 milioni di euro per l’Ici degli anni 2010-2011. Somme che in parte vennero utilizzate per ridurre l’indebitamento dell’ente e in parte per investimenti. È l’assessore al bilancio Jacopo Agostini ad aggiornare su quali siano i ragionamenti in corso per impegnare le nuove risorse disponibili.